Шпигуни Путіна: Словаччина висилає 35 російських дипломатів

МЗС країни вважає, що їхня діяльність була прикриттям для шпигунства.

У Словаччині вирішили скоротити кількість співробітників російського посольства в країні на 35 осіб.

Про це в середу, 30 березня, повідомили у Міністерстві закордонних справ Словаччини, передає видання iDnes.

“Цей крок є неминучою відповіддю на продовження діяльності співробітників російського посольства, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини, інтересам Словацької Республіки та зусиллям щодо розвитку партнерських відносин з Російською Федерацією”, – йдеться у повідомленні.

За звичай, таким формулюванням на дипломатичній мові висловлюють підозру в проведенні розвідувальної інформації та шпигунстві.

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За наявною інформацією, нинішня кількість співробітників російського посольства в Словаччині становить 70 осіб.

За останні два роки Братислава вислала загалом дев'ятьох російських дипломатів. Останню депортацію було здійснено 14 березня, коли троє російських дипломатів були змушені покинути Словаччину. Одним із трьох депортованих був Сергій Соломасов, військовий аташе посольства Росії.

Нагадаємо, трьох працівників російського посольства тоді запідозрили у шпигунстві.

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