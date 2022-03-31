Сепаратисти “Південної Осетії” оголосили орієнтовну дату "референдуму" про приєднання до РФ

Такий плебісцит на захопленій Росією території Грузії планують провести після 10 квітня.

У невизнаному псевдодержавному утворенні "Південна Осетія", що розташоване на тимчасово окупованій території Грузії, мають намір провести так званий "референдум" про приєднання до РФ після "президентських виборів".

Про це повідомляють російські видання.

У повідомленні уточнили, що вибиратимуть "президента" цієї псевдореспубліки 10 квітня. Після цього сепаратисти візьмуться проводити плебісцит про приєднання до РФ.

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Раніше Анатолій Бібілов, який називає себе чинним "президентом", заявив, що "стратегічною метою" є приєднання до складу РФ.

"Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. "Республіка Південна Осетія" буде у складі своєї історичної батьківщини - Росії", - заявив він.

Нагадаємо, російські окупанти перекинули на територію України бойовиків і власних військових з невизнаних псевдореспублік "Абхазія" і "Південна Осетія".

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