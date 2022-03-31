Сепаратисти “Південної Осетії” оголосили орієнтовну дату "референдуму" про приєднання до РФ

Такий плебісцит на захопленій Росією території Грузії планують провести після 10 квітня.
У невизнаному псевдодержавному утворенні "Південна Осетія", що розташоване на тимчасово окупованій території Грузії, мають намір провести так званий "референдум" про приєднання до РФ після "президентських виборів".
Про це повідомляють російські видання.
У повідомленні уточнили, що вибиратимуть "президента" цієї псевдореспубліки 10 квітня. Після цього сепаратисти візьмуться проводити плебісцит про приєднання до РФ.
Раніше Анатолій Бібілов, який називає себе чинним "президентом", заявив, що "стратегічною метою" є приєднання до складу РФ.
"Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. "Республіка Південна Осетія" буде у складі своєї історичної батьківщини - Росії", - заявив він.
Нагадаємо, російські окупанти перекинули на територію України бойовиків і власних військових з невизнаних псевдореспублік "Абхазія" і "Південна Осетія".
Читайте також: