Зеленський повідомив про три пріоритети своїх дипломатичних стосунків

Зеленський повідомив про три пріоритети своїх дипломатичних стосунків

Президент звернувся до парламенту Норвегії та поспілкувався з лідерами двох країн.

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої контакти з міжнародними партнерами та повідомив про пріоритети дипломатичної роботи.

Про це він говорив у своєму зверненні.

"Сьогодні в мене був дуже активний дипломатичний день. Складний. Пріоритети відомі. Їх три: зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави", - наголосив український лідер.

Зокрема, Зеленський звернувся із закликом до парламенту та народу Норвегії, країни яка суттєво допомогла уже нашій державі, продовжувати допомагати Україні зброєю та санкціями проти Росії.

Також український лідер говорив цього дня з президентом Єгипту та зі спадкоємним принцом Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Робив, роблю й робитиму все, щоб наш народ міг захищатися, поки не відновить справедливість", - наголосив Володимир Зеленський.

"Ми нікому не віримо, у жодні красиві словесні конструкції", - звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, цього ж дня президент Зеленський провів тривалу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Український лідер наголосив на необхідності посиленої військової допомоги, оскільки у протистоянні російській агресії настав переломний момент.

Читайте також: