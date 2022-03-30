Україна веде перемовини про постачання газу з Норвегії - Зеленський

Україна веде перемовини про постачання 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалювальний сезон.

Україна веде перемовини про постачання газу з Норвегії в новому опалювальному сезоні.

Про це 30 березня під час свого виступу перед парламентом Норвегії сказав президент України Володимир Зеленський.

"Ви є одним з найбільш відповідальних постачальників енергоресурсів у світі. І ви такими є. у всьому світі довіра до Норвегії завжди була і, я впевнений, буде на максимумі. Це різко контрастує з тим, як поводить себе Росія при постачанні енергоресурсів. Саме ви можете зробити визначальний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи необхідний ресурс як для держав Євросоюзу, так і для України. Ми вже почали діалог щодо постачання в Україну близько 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалювальний сезон. Сподіваюсь, це стане основою для нашої тривалої співпраці у цій сфері", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 березня, виступив перед парламентом Норвегії.

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