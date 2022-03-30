Украина ведет переговоры о поставках газа из Норвегии — Зеленский

Украина ведет переговоры о поставках 5 миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон.

Украина ведет переговоры о поставках газа из Норвегии в новом отопительном сезоне.

Об этом 30 марта во время выступления перед парламентом Норвегии сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Вы являетесь одним из наиболее ответственных поставщиков энергоресурсов в мире. И вы таковы. Во всем мире доверие к Норвегии всегда было и, я уверен, будет на максимуме. Это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия при поставках энергоресурсов. Именно вы вы можете внести вклад в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины. Мы уже начали диалог по поставке в Украину около 5 миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон. Надеюсь, это станет основой для нашего сотрудничества в этой сфере", — подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 марта, выступил перед парламентом Норвегии.

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