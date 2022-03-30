Лидия Таран расплакалась в прямом эфире, увидев коллег

Ведущая находится во Франции.

Сегодня, 30 марта, эксклюзивно для эфира "Сніданок.Онлайн" присоединилась ведущая ТСН Лидия Таран, которая находится во Франции.

Она выехала туда со своей дочкой Василиной, ведущая активно дает интервью французским СМИ.

Недавно Лидия посетила одно из политических шоу на телеканале France 5, где рассказала всю правду о войне в Украине европейским политикам и зрителям. Выйдя на видеосвязь и увидев коллег, ведущая не смогла сдержать эмоции и заплакала: "Я так рада вас видеть!".

По словам Таран, у нее очень много запросов на разнообразные интервью, что даже не успевает всем отвечать и согласовывать время.

"Во Франции постоянно ведут телемарафоны. Показывают подробные карты, их люди знают какие-то украинские города. Даже у Василины девочка в школе сказала, что знает де Мариуполь, Одесса, потому что смотрит с родителями новости. Об Украине французов интересует все", — рассказала Лидия.

Включение с Лидией Таран: как проживает войну в Украине за границей и чем помогает стране

Она говорит, что в больших городах люди активно организовывают и ходят на митинги, просят, чтобы французские компании вышли с рынка России и потребовали закрыть небо над Украиной. В меньших населенных пунктах нужен инициатор, однако там уже происходят изменения. Как отмечает телеведущая, история с французскими властями несколько иная, но люди максимально к ней пробиваются.

"Французы очень волнуются и переживают - смотрят с экранов на наши разбомбленные города и не представляют как такое могло произойти в 21 веке! Исторически они имели много связей с российской империей, и были лояльны к ним. Сейчас же происходит большое прозрение и деформатизация мозга",- подчеркнула Таран.

пресс-служба канала "1+1"

По ее словам, очень многие обычные европейцы поддерживают и искренне сочувствуют украинцам. Они активно принимают семьи с мамами и детьми, помогают с жильем, работой и собирают гуманитарную помощь. Однако ведущая отметила, что очень хочет домой и надеется на скорейшее возвращение.

пресс-служба канала "1+1"

На территории Украины один за другим защищают и укрепляют памятники. Например, в Харькове уже полностью укрепили памятник Тарасу Шевченко, в Одессе – Дюка Ришелье. В Киеве также начали защитные работы важных памятников столицы, однако немногие знают, что этим занимаются не коммунальные службы, а обычные волонтеры, которые вызвались обезопасить важные для города сооружения. В настоящее время киевляне активно укрепляют памятник княгини Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию.

Как сообщила одна из волонтеров, архитектор Анна Палеха, управление департамента культурного наследия при КГГА подняло вопросы и начало собирать людей для помощи городу.

"Начали собирать людей, волонтеров, которые собираются и помогают укреплять саму памятку. Материалы для укрепления также предоставляют волонтеры, мы связываемся с предприятиями, нам дают песок, мешки и все необходимое… Для того чтобы защитить сооружение, мы пытались привлечь конструкторов, которые просчитали бы, каким образом сделать защиту более действенной. К сожалению, от прямого попадания ничего не может защитить, это только от обломков или шаров. И действительно защита действует", — прокомментировала волонтер.

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