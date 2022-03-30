Лідія Таран розплакалася у прямому ефірі, побачивши колег

Ведуча перебуває у Франції.

Сьогодні, 30 березня, ексклюзивно для ефіру "Сніданок.Онлайн" долучилась ведуча ТСН Лідія Таран, яка наразі перебуває у Франції.

Вона виїхала туди зі своєю донькою Василиною, ведуча активно дає інтерв'ю французьким ЗМІ.

Нещодавно Лідія відвідала одне з політичних шоу на телеканалі France 5, де розповіла всю правду про війну в Україні європейським політикам та глядачам. Вийшовши на відеозв'язок та побачивши колег, ведуча не змогла стримати емоції та заплакала: "Я так рада вас бачити!".

За словами Таран, у неї дуже багато запитів на різноманітні інтерв'ю, що навіть не встигає усім відповідати та узгоджувати час.

"У Франції постійно ведуть телемарафони. Показують детальні мапи, їхні люди знають де які українські міста. Навіть у Василини дівчинка в школі сказала, що знає де Маріуполь, Одеса, тому що дивиться з батьками новини. Про Україну французів цікавить все", - розповіла Лідія.

Включення з Лідією Таран: як проживає війну в Україні поза її кордонами та чим допомагає країні

Вона говорить, що у великих містах люди активно організовують та ходять на мітинги, просять, щоб французькі компанії вийшли з ринку Росії та вимагають закрити небо над Україною. У менших населених пунктах потрібний ініціатор, проте там також вже відбуваються зміни. Як наголошує телеведуча, історія з французькою владою дещо інша, але люди максимально до неї пробиваються.

"Французи дуже хвилюються і переживають - дивляться з екранів на наші розбомблені міста і не уявляють як таке могло статися у 21 сторіччі! Історично вони мали багато зв'язків з російською імперією, і були лояльні до них. Зараз же відбувається велике прозріння і деформатизація мозку",- підкреслила Таран.

пресслужба каналу "1+1"

За її словами, дуже багато звичайних європейців підтримують і щиро співчувають українцям. Вони активно приймають родини з мамами та дітьми, допомагають з житлом, роботою та збирають гуманітарну допомогу. Проте ведуча зазначила, що дуже хоче додому і сподівається на найшвидше повернення.

пресслужба каналу "1+1"

На території України одне за одним захищають та укріплюють пам'ятники. Наприклад, у Харкові вже повністю укріпили пам’ятник Тарасу Шевченку, в Одесі – Дюка Рішельє. У Києві також почали захисні роботи важливих пам'яток столиці, проте мало хто знає, що цим займаються не комунальні служби, а звичайні волонтери, які зголосились убезпечити важливі для міста споруди. Наразі кияни активно укріплюють пам’ятник княгині Ользі, Апостолу Андрію, Кирилу та Мефодію.

Як повідомила одна з волонтерів, архітектор Ганна Палеха, управління департаменту культурної спадщини при КМДА підняло питання і почало збирати людей для допомоги місту.

"Почали збирати людей, волонтерів, які збираються та допомагають укріплювати саму пам'ятку. Матеріали для укріплення також надають волонтери, ми зв'язуємось з підприємствами, нам дають пісок, мішки та усе необхідне… Для того, щоб захистити споруду, ми намагались залучити конструкторів, які прорахували би, яким чином зробити захист більш дієвим. На жаль, від прямого попадання нічого не може захистити, це лише від уламків або куль. І насправді захист діє", - прокоментувала волонтерка.

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