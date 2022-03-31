Зеленский сообщил о трех приоритетах своих дипломатических отношений

Зеленский сообщил о трех приоритетах своих дипломатических отношений

Президент обратился к парламенту Норвегии и пообщался с лидерами двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих контактах с международными партнерами и сообщил о приоритетах дипломатической работы.

Об этом он говорил в своем обращении.

"Сегодня у меня был очень активный дипломатический день. Сложный. Приоритеты известны. Их три: оружие для Украины, новые санкции против России и финансовая поддержка для нашего государства", — подчеркнул украинский лидер.

В частности, Зеленский обратился с призывом к парламенту и народу Норвегии, которая существенно помогла уже нашему государству, продолжать помогать Украине оружием и санкциями против России.

Также украинский лидер говорил в этот день с президентом Египта и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов.

"Делал, делаю и буду делать все, чтобы наш народ мог защищаться, пока не восстановит справедливость", — подчеркнул Владимир Зеленский.

"Мы никому не верим, ни в какие красивые словесные конструкции", - обращение Владимира Зеленского

Напомним, в этот же день президент Зеленский провел длительный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер отметил необходимость усиленной военной помощи, поскольку в противостоянии российской агрессии наступил переломный момент.

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