Зеленский сообщил о трех приоритетах своих дипломатических отношений

Президент обратился к парламенту Норвегии и пообщался с лидерами двух стран.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих контактах с международными партнерами и сообщил о приоритетах дипломатической работы.
Об этом он говорил в своем обращении.
"Сегодня у меня был очень активный дипломатический день. Сложный. Приоритеты известны. Их три: оружие для Украины, новые санкции против России и финансовая поддержка для нашего государства", — подчеркнул украинский лидер.
В частности, Зеленский обратился с призывом к парламенту и народу Норвегии, которая существенно помогла уже нашему государству, продолжать помогать Украине оружием и санкциями против России.
Также украинский лидер говорил в этот день с президентом Египта и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов.
"Делал, делаю и буду делать все, чтобы наш народ мог защищаться, пока не восстановит справедливость", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, в этот же день президент Зеленский провел длительный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер отметил необходимость усиленной военной помощи, поскольку в противостоянии российской агрессии наступил переломный момент.
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