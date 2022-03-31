Самолеты, БПЛА и ракеты: ВСУ за сутки уничтожили семь воздушных целей оккупантов

Украинские военные сообщают, что враг сосредоточил активность на Востоке.
Украинским военным за прошлые сутки удалось ликвидировать семь вражеских воздушных целей.
Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.
В общем, оккупанты сосредоточили активность на Востоке Украины. Но украинские военные и дальше продолжают наносить мощные удары врагу. В частности, в Харьковской области за прошлые сутки были уничтожены четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА.
Кроме этого, украинские военные сбили две крылатые ракеты врага по разным направлениям.
"Понеся серьезные потери накануне, вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и пытается не входить в зону действия нашей ПВО", — говорится в сообщении.
Между тем ударная авиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям российских оккупантов.
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