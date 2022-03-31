В Украине откроются заведения культуры и искусств

Заведения начнут работать с 1 апреля.

В Украине постепенно начнут работать заведения культуры и искусств.

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Об этом сообщили в Минкульте.

В общем, каждое заведение от 1 апреля будет работать по собственному графику. В случае воздушной тревоги все зрители будут спускаться в укрытие. Также все посетители должны соблюдать коронавирусные ограничения.

"Искусство — это не только невидимый мостик, объединяющий реальность и мир фантазий, но и настоящее лекарство против душевных ран. Их украинцы получили так много, что и посчитать невозможно. Поэтому деятели искусств готовы работать нон-стоп, чтобы облегчить страдания людей от пережитых ужасов войны, подарить положительные эмоции взрослым и детям, а также возродить надежду и веру в лучшее будущее. Культура – это мягкая сила. Она способна вернуть украинцев к нормальной жизни в новой военной реальности", — прокомментировал Ткаченко.

Также сообщается, что часть средств от продажи билетов будет отправлена на помощь украинской армии.

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