В Україні відкриються заклади культури та мистецтв

Заклади почнуть працювати від 1 квітня.

В Україні поступово почнуть працювати заклади культури та мистецтв.

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Про це повідомили у Мінкульті.

Загалом, кожен заклад від 1 квітня працюватиме за власним графіком. У випадку повітряної тривоги всі глядачі будуть спускатися в укриття. Також всі відвідувачі мають дотримуватися коронавірусних обмежень.

"Мистецтво - це не тільки невидимий місток, що поєднує реальність і світ фантазій, а й справжні ліки проти душевних ран. Їх українці отримали так багато, що годі й полічити. Тому діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє. Культура - це м’яка сила. Вона здатна повернути українців до нормального життя в новій воєнній реальності", - прокоментував Ткаченко.

Також повідомляється, що частина коштів від продажу квитків, буде відправлена на допомогу українській армії.

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