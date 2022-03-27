Минкультуры расширило санкционный список исполнителей из РФ, поддержавших войну

Санкционные списки будут расширять и дальше.

Министерство культуры и информационной политики подготовило новый список из 47 пропутинских деятелей, публично заявивших о поддержке войны против Украины.

Против них будут введены санкции. Кабинет Министров Украины поддержал предложение МКИП. Далее – согласование с СНБО и Президентом.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, «русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем». Работаем", — отметил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

Самые "известные" фамилии из санкционного списка:

Певцы и музыканты:

Николай Басков;

Дмитрий Билан;

Полина Гагарина;

Олег Газманов;

Григорий Лепс.

Актеры и режиссеры:

Дмитрий Харатьян;

Яна Поплавская;

Дмитрий Певцов;

Никита Михалков;

Владимир Машков;

Марат Башаров.

Напомним, оккупанты повредили 59 культовых сооружений в восьми областях Украины.

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