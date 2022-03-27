Минкультуры расширило санкционный список исполнителей из РФ, поддержавших войну

Санкционные списки будут расширять и дальше.
Министерство культуры и информационной политики подготовило новый список из 47 пропутинских деятелей, публично заявивших о поддержке войны против Украины.
Против них будут введены санкции. Кабинет Министров Украины поддержал предложение МКИП. Далее – согласование с СНБО и Президентом.
Об этом сообщает пресс-служба.
"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, «русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем». Работаем", — отметил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.
Самые "известные" фамилии из санкционного списка:
Певцы и музыканты:
Николай Басков;
Дмитрий Билан;
Полина Гагарина;
Олег Газманов;
Григорий Лепс.
Актеры и режиссеры:
Дмитрий Харатьян;
Яна Поплавская;
Дмитрий Певцов;
Никита Михалков;
Владимир Машков;
Марат Башаров.
Напомним, оккупанты повредили 59 культовых сооружений в восьми областях Украины.
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