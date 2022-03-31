Переговори України та РФ відновляться 1 квітня — Арахамія

Нардеп сподівається, що делегації домовляться про зустріч Зеленського та Путіна.

Переговори України з Росією відновляться в онлайн-форматі у п’ятницю 1 квітня.

Про це розповів голова української делегації і лідер "Слуги народу" Давид Арахамія.

За його словами, на переговорах у Туреччині українська сторона наполягала на зустрічі лідерів України та РФ.

"Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проєкт договору. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн", — зазначив Арахамія.

Він наголосив, що така зустріч не має відбуватися на території Росії чи Білорусі. На його думку, оптимальним місцем зустрічі Зеленського та Путіна могла б стати Туреччина.

Раніше Давид Арахамія розповів, що українська делегація все ще залишається у Туреччині.

Нагадаємо, ТСН.ua докладно проаналізував пропозицію української сторони під час переговорів у Стамбулі та першу реакцію Росії.

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