Українська делегація все ще залишається у Туреччині - Арахамія

Українська делегація все ще залишається у Туреччині - Арахамія

Про переговори з російською стороною не йдеться.

Українська делегація все ще залишається у Туреччині, де вчора, 29 березня, відбулися українсько-російські перемовини.

Про це повідомив лідер "Слуги народу" і голова української делегації в переговорному процесі Давид Арахамія.

"Сьогодні заплановані зустрічі із турецькими чиновниками для обговорення співпраці у військово-технічній сфері", - заявив він.

Варто зазначити, що у Стамбулі 29 березня відбувся черговий раунд переговорів України з РФ. Про що говорили на зустрічі, читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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