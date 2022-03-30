Украинская делегация все еще остается в Турции – Арахамия

Украинская делегация все еще остается в Турции – Арахамия

О переговорах с российской стороной речь не идет.

Украинская делегация все еще остается в Турции, где вчера, 29 марта, прошли украинско-российские переговоры.

Об этом сообщил лидер "Слуги народа" и глава украинской делегации в переговорном процессе Давид Арахамия.

"Сегодня запланированы встречи с турецкими чиновниками для обсуждения сотрудничества в военно-технической сфере", – заявил он.

Следует отметить, что в Стамбуле 29 марта состоялся очередной раунд переговоров Украины с РФ. О чем говорили на встрече, читайте в нашем материале.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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