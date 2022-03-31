Переговоры Украины и РФ возобновятся 1 апреля — Арахамия

Нардеп надеется, что делегации договорятся о встрече Зеленского и Путина.
Переговоры Украины с Россией возобновятся в онлайн-формате в пятницу, 1 апреля.
Об этом рассказал глава украинской делегации и лидер "Слуги народа" Давид Арахамия.
По его словам, на переговорах в Турции украинская сторона настаивала на встрече лидеров Украины и РФ.
"Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран", — отметил Арахамия.
Он подчеркнул, что такая встреча не должна проходить на территории России или Беларуси. По его мнению, оптимальным местом встречи Зеленского и Путина могла бы стать Турция.
Ранее Давид Арахамия рассказал, что украинская делегация по-прежнему остается в Турции.
ТСН.ua подробно проанализировал предложение украинской стороны во время переговоров в Стамбуле и первую реакцию России.
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