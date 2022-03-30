Абсурдный итог Стамбула: Украина вела переговоры о победе или капитуляции

Да, Украина отказывается от вступления в НАТО. Но ни Альянс, ни Совбез ООН, ни ОБСЕ не смогли нас защитить от нападения России. Поэтому другим странам, которые находятся рядом с Россией, пора задуматься о своей безопасности.

Украина передала России будущий проект договора о гарантиях нашей безопасности. Москва же выводит свои подразделения из Киевской и Черниговской областей. То есть, от взятия Киева у Путина отказались, по крайней мере, пока. Хотя в Минобороны США считают это просто перемещением, а не реальным отведением сил. А в Чернигове и Киеве за последние сутки совсем не почувствовали снижения интенсивности боевых действий.

Вот это и есть, по сути, краткий итог больших трехчасовых переговоров в Стамбуле между Киевом и Москвой, которые снова раскололи украинское общество. Конечно, люди могут и вправе задавать вопросы. О чем договорились в Турции? Зрада это или победа? Отказываемся ли мы от НАТО? И что самое главное, когда закончится война?

ТСН.ua подробно проанализировал предложение украинской стороны и первую реакцию России.

Зрада или победа

В самом начале отметим, что говорить всегда лучше, чем стрелять. За 35 дней страшной войны украинцы заплатили очень высокую цену. Могилы во дворах, расстрелы мирных людей в очередях за хлебом и просто в собственных домах, убийства детей, изнасилование женщин, принудительная депортация украинцев в Россию – все это происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове и в маленьких городках под Киевом.

Устроив кровавую баню и геноцид нашего народа, Путин явно хочет "превзойти" преступления Сталина. И, как бы это горько ни звучало, но наивно полагать, что ровно за два года до своих президентских выборов Путин остановится. По сути, развязанная им 24 февраля полномасштабная война против Украины – это начало его предвыборной кампании, где основным лозунгом является "окончательное решение украинского вопроса".

Поэтому очень странно читать сообщения в соцсетях, что Зеленский и его переговорщики в Стамбуле сдали Украину и отказались от НАТО.

Во-первых, власть имеет всю полноту картины на фронте, реально оценивает наши и силы врага, и международную помощь, которую мы уже получили, еще в пути, а на что совсем рассчитывать не приходится.

Во-вторых, переговорную базу наших дипломатов формирует украинская армия. И первые уступки России по Киеву и Чернигову (хотя они и ничтожны) – это результат работы наших военных, которые дали россиянам достойный отпор. У России просто нет сил, чтобы окружить Киев, не говоря уже о взятии столицы.

Хотя, по словам советника главы ОЮУ Алексея Арестовича, Россия пока не отводит свои войска из-под Чернигова, а под Киевом планирует покинуть часть контингента. Остальные части Москва опрокидывает в зону ООС, чтобы оцепить наши силы. Проще говоря – устроить котел. Поэтому, как видим, ни предательства, ни победы в Стамбуле не состоялось. Украинские власти не сдали позиций и не пошли на уступки.

Более того, очередной раунд переговоров в Турции, который во вторник, 29 марта, состоялся в расширенном составе с обеих сторон, больше напоминал дымовой занавес, чем реальное желание Москвы о чем-то договориться. И это для нас не слишком хороший сигнал.

Во-первых, этим переговорам предшествовало загадочное отравление двух членов украинской делегации и российского олигарха Романа Абрамовича, который, как оказалось, является посредником между Банковой и Кремлем.

Потом все это опровергли. Но появился следующий вброс, что Абрамович вроде бы передал какую-нибудь записку от Зеленского, на что Путин, прочитав, сказал: "я их уничтожу". Однако выглядит все это как дешевое российское представление. Уже в среду 30 марта российская пропаганда начала рассказывать, что Абрамович просто подхватил COVID.

Во-вторых, не нужно недооценивать врага. Кремлевская машина действительно известна своими методами отравлений и убийств оппонентов и несогласных с путинским режимом. Поэтому, возможно, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советовал украинским переговорщикам ничего не есть и не затрагивать какие-либо поверхности.

В-третьих, международная расследовательская группа Bellingcat периодически заявляет, что Путин, Шойгу, который в последнее время не появляется в публичном пространстве (даже поговаривали, что у него инфаркт) и другие попрятались в ядерных бункерах за Уралом. Правда, это или ложь никто проверить не может. Однако западные лидеры прямо говорят, что с психическим здоровьем Путина очевидно что-то не то.

И вот на фоне этого проходят переговоры в Турции. Украинским переговорщикам действительно не позавидуешь. Однако любая война рано или поздно заканчивается. И уже сейчас нужно готовиться к будущей конфигурации договора по ее итогам.

Что предлагает Киев

По словам наших переговорщиков, мы предложили России договор о гарантиях безопасности Украины. Что он предполагает:

прекращение огня и возвращение в статус-кво на 23 февраля 2022;

нейтралитет и статус безъядерного государства;

перспективу вступления Украины в ЕС;

юридические гарантии безопасности Великобритании, Китая, США, Франции, Турции, Германии, Канады, Польши, Израиля и России.

в отношении Крыма и Донбасса гарантии безопасности временно не будут работать;

вопросы Крыма в течение 15 лет Украина и Россия обязуются просто обсуждать;

Вопросы Донбасса Киев предлагает решить во время личной встречи Зеленского с Путиным.

Что ж, некоторые пункты выглядят не слишком обнадеживающе. Однако только на первый взгляд. Разберемся в более спорных вопросах.

Нейтралитет. По словам дипломата Александра Чалого, возглавляющего юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ (он является давним сторонником нейтралитета Украины, а также участвовал в подготовке к подписанию пресловутого Будапештского меморандума), все это поиск дипломатической формулы окончания войны.

Алгоритм таков: сначала Украина и Россия подписывают соглашение об окончании войны; затем проходит всеукраинский референдум; а в конце Верховная Рада должна ратифицировать это соглашение. И где-то между этим депутаты должны внести изменения в Конституцию, убрав курс Украины на вступление в НАТО.

Что под нейтралитетом предлагает Украина? Да, мы действительно отказываемся от вступления в НАТО. Но ни Альянс, ни Совбез, ни ОБСЕ никоим образом не помогли Украине, показав свою несостоятельность хоть что-нибудь сделать, кроме заявлений о глубоком беспокойстве. Вместо НАТО мы хотим получить от Великобритании, Китая, США, Франции, Турции, Германии, Канады, Польши, Израиля и России железобетонные гарантии безопасности.

Какие именно? Точно не такие, как в Будапештском меморандуме, который уже выброшены на свалку истории. Украине нужны четкие международные обязательства, что в случае нападения, военные этих стран придут защищать нас бок о бок с украинскими Вооруженными силами. Дадут ли на это согласие вышеперечисленные страны? Пока это открытый вопрос, потому что сейчас мы воюем с Россией один на один.

"Мы уже провели отдельные переговоры с этими странами – потенциальными гарантами. У нас есть группа политических советников, которая над этим работает. Ею руководит глава ОПУ Андрей Ермак. Они проводят сейчас консультации со всеми странами – потенциальными гарантами. И эти страны готовы, даже некоторые публично об этом говорят, предоставить такие гарантии", — заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

В первую очередь речь идет о Великобритании. Постоянный представитель этой страны при ООН Барбара Вудворт подтвердила, что Лондон готов "сыграть свою роль", если Киев об этом попросит. Но при этом Великобритания исключает взятие на себя обязательства, которые имеют члены НАТО. Германия как бы готова стать гарантом нашей безопасности. Однако пока тоже непонятно, в каком формате.

Крым и Донбасс. Честно говоря, в том виде, как этот договор предложила Украина, это полный крах и капитуляция Путина. Он повысил ставки уже настолько, что отступать просто некуда. Это ведь будет означать поражение, после которого Путина убьют свои же. Поэтому, особенно накануне 9 мая, ему нужна хоть какая-то победа в войне против Украины.

Военные эксперты предупреждают, что такой "победой" вполне может стать Донбасс. Россия попытается захватить Донецкую и Луганскую области в их административных пределах, чтобы потом бравурно объявить об аннексии Донбасса, включая Мариуполь. В то же время Путин попытается оцепить наши силы в ООС, чтобы под угрозой котла заставить Зеленского подписать условный "Минск-3".

Однако и на этот сценарий у Путина нет ни живой силы, ни военной техники, ни денег под санкциями. Именно поэтому даже под предложенным вариантом вроде бы "забыть о Крыме на 15 лет" он тоже не подпишется. Ведь Украина не обязуется не возвращать его после того, как этот срок истечет. Не подпишется под этим Путин еще и потому, потому что, как говорят россияне, это противоречит их Конституции.

Поэтому выглядит так, что и дальше будут говорить пушки, а не дипломаты. Киев предложил свой компромиссный вариант. Теперь мяч на стороне Москвы. Но, похоже, Россия несколько изменила тактику, уничтожая наши нефтебазы и запасы горюче-смазочных материалов, чтобы взорвать экономику, сорвать посевную и оставить нас без бензина и дизеля. Но против Украины Запад не вводил санкции. Тем более, у нас есть доступ к технологиям и новейшему оружию, а Путин – нет.