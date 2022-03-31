РФ використовує аеропорт білоруського Бреста для обстрілів України

Радник голови МВС вважає, що питання вторгнення білоруських військ в Україну "відійшло в сторону".

Росіяни почали використовувати аеропорт міста Брест у Білорусі для обстрілів України.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Наступ з Білорусі уже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого починаються обстріли наших територій", — сказав він.

Радник голови МВС вважає, що питання вторгнення білоруських військ в Україну "відійшло в сторону". За його словами, Лукашенко не готовий заводити свої сухопутні війська на територію України.

"Але тиск на Лукашенка з боку Росії чиниться дуже серйозний, тому відкидати таку ймовірність поки що не можна", — підсумував Денисенко.

Раніше президент Зеленський прокоментував відхід російських військ з напрямків Києва та Чернігова.

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