РФ використовує аеропорт білоруського Бреста для обстрілів України

Радник голови МВС вважає, що питання вторгнення білоруських військ в Україну "відійшло в сторону".
Росіяни почали використовувати аеропорт міста Брест у Білорусі для обстрілів України.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Наступ з Білорусі уже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого починаються обстріли наших територій", — сказав він.
Радник голови МВС вважає, що питання вторгнення білоруських військ в Україну "відійшло в сторону". За його словами, Лукашенко не готовий заводити свої сухопутні війська на територію України.
"Але тиск на Лукашенка з боку Росії чиниться дуже серйозний, тому відкидати таку ймовірність поки що не можна", — підсумував Денисенко.
Раніше президент Зеленський прокоментував відхід російських військ з напрямків Києва та Чернігова.
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