РФ использует аэропорт белорусского Бреста для обстрелов Украины

Советник главы МВД считает, что вопрос вторжения белорусских войск в Украину "отошел в сторону".

Россияне начали использовать аэропорт города Брест в Беларуси для обстрелов Украины.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

"Наступление из Беларуси уже фактически идет, только не белорусской армии. Более того, россияне начали использовать Брестский аэропорт, с которого начинаются обстрелы наших территорий", — сказал он.

Советник главы МВД считает, что вопрос вторжения белорусских войск в Украину "отошел в сторону". По его словам, Лукашенко не готов заводить свои сухопутные войска на территорию Украины.

"Но давление на Лукашенко со стороны России оказывается очень серьезным, поэтому отвергать такую вероятность пока нельзя", — подытожил Денисенко.

Ранее президент Зеленский прокомментировал уход российских войск по направлениям Киева и Чернигова.

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