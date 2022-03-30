Часть российских войск, которые двигались в сторону Киева, теперь направляются в Беларусь — Пентагон

Часть российских войск, которые двигались в сторону Киева, теперь направляются в Беларусь — Пентагон

Оккупанты перемещают войска, вероятно, чтобы пополнить запасы.

За последние 24 часа около 20% российских сил, которые двигались в сторону Киева, изменили направление, причем некоторые из них направлялись в Беларусь.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

"Наша оценка была бы такой, как мы сказали вчера, что они собираются переоборудовать эти войска, пополнить их запасы и, вероятно, будут использовать их где-нибудь в Украине, но я не верю, что на этом этапе переоборудование происходит с какой-либо конкретизацией", – сказал спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге с журналистами.

Кирби добавил, что если Россия серьезно относится к своему заявлению о деэскалации, она должна направить эти силы "в свой домашний гарнизон", и что российские силы все еще атакуют Киев "путем бомбардировки, артиллерийским огнем, а также авиаударов".

Он уточнил, что Минобороны США видит, как российские войска, атаковавшие город с севера и северо-запада, перемещаются из сил, выброшенных против Чернигова и Сум, в Беларусь.

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