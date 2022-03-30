Частина російських військ, які рухалися у напрямку Києва, тепер прямують до Білорусі - Пентагон

Частина російських військ, які рухалися у напрямку Києва, тепер прямують до Білорусі - Пентагон

Окупанти переміщують війська, ймовірно, щоб поповнити запаси.

За останні 24 години близько 20% російських сил, які рухалися у напрямку Києва, змінили маршрут, до того ж деякі з них прямували до Білорусі.

Про це повідомляє CNN, з посиланням на заяву Міністерства оборони США.

"Наша оцінка була б такою, як ми сказали вчора, що вони збираються переобладнати ці війська, поповнити їх запаси і, ймовірно, використовуватимуть їх деінде в Україні, але я не вірю, що на цьому етапі переобладнання відбувається з будь-якою конкретизацією", - сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу з журналістами.

Кірбі додав, що якщо Росія серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, вона повинна направити ці сили "до свого домашнього гарнізону", і що російські сили все ще атакують Київ "шляхом бомбардування, артилерійського вогню, а також авіаударів".

Він уточнив, що Міноборони США бачить, як російські війська, які атакували місто з півночі та північного заходу, переміщаються із сил, викинутих проти Чернігова та Сум, у Білорусь.

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