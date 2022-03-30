Прем'єр Словенії виступив за передання Україні систем протиповітряної оборони С-300

Він також висловив переконання, зо після перемоги держави у війні з Росією НАТО саме захоче, аби Україна приєдналася до Альянсу.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив 30 березня, що підтримує надсилання до України систем протиповітряної оборони С-300.

Про це пише CNN.

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"Так, я підтримую це, тому що це обладнання, якого найбільше потребує Україна. Я не підтримую багато говорити про те, що ми їм даємо", – сказав словацький прем’єр.

Він також повідомив, що спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, який сказав, що уряд готовий запропонувати українцям провести референдум щодо зміни Конституції, аби відмовитися від бажання вступити до НАТО.

"Я думаю, що вони ухвалили якесь прагматичне рішення, тому що після того, як вони виграють цю війну, я думаю, що НАТО хоче, щоб вони приєдналися", – сказав Янша.

"Коли вони переможуть у цій війні, українська армія буде однією з найсильніших, якщо не найсильнішою армією на європейському континенті", – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що хоче надати Україні смертельнішу зброю, адже вважає, що президент РФ Володимир Путін ще "насипле солі на рани".