Українські військові зачистили село Мала Рогань, яке напередодні відбили в окупантів (відео)

Село встелене нерозірваними ворожими боєприпасами.

Українські військові зачистили село Мала Рогань у Харківській області, яке кілька днів тому відбили в російських окупантів.

Про це повідомили в Міноборони та показали відео з села.

"Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані "подарунки", кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини – так виглядає село поблизу Харкова", – йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, зокрема, розбитий ворожий танк з написом "За бабусю, за дідуся і за велику перемогу".

Українські військові пересуваються селом дуже обережно через те, що там дуже багато нерозірваних боєприпасів.

Нагадаємо, в Міноборони раніше повідомили, що 30 березня російські війська продовжували блокувати й обстрілювати Харків та населений пункт Барвінково. Також окупанти за допомогою авіації намагалися прорвати оборону ЗСУ в напрямку Слов’янська.

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