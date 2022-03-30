У МВС назвали мікрорайони Києва, де є найбільше вибухонебезпечних предметів

У МВС назвали мікрорайони Києва, де є найбільше вибухонебезпечних предметів

Загальна площа забруднення становить бльзько 300 тис. кв. км.

Унаслідок дій російських окупаційних військ близько 300 тис. кв. км забруднені вибухонебезпечними предметами.

Про це заявив заступник міністра МВС України Євгеній Єнін під час об’єднаного марафону.

“Сьогодні ворог залишає після себе безліч неприємних сюрпризів. За оцінками ДСНС, загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить близько 300 тис. кв. км”, - сказав він.

Єнін також розповів про ситуацію у Києві. За його словами, найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами мікрорайонами стали Виноградар та Оболонь.

Також заступник міністра зазначив, що з початку війни на території України сапери знешкодили вже понад 300 вибухонебезпечних предметів та одну авіаційну бомбу, очищено близько 14 га території.

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