На Львівщину доставили нову партію вакцини Moderna проти коронавірусу

Щеплення можна отримати у медзакладах області, попередньо звернувшись до сімейних лікарів.

На Львівщину прибули нові партії вакцини проти коронавірусної інфекції.

Наразі є дві тисячі доз Moderna та 5 850 доз Comirnaty, повідомили у пресслужбі ЛОВА.

У департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА зауважили, що зараз мешканцям не варто забувати про хворобу, оскільки під час війни сприятливий час для поширення інфекційних захворювань.

Всіх охочих, які ще не отримали свою дозу захисту, осіб, які вимушено прибули з інших областей, закликають провакцинуватись на Львівщині.

Надаємо перелік пунктів щеплень, розташованих найближче до державного кордону

Пункт пропуску «Краковець»

КНП Яворівської міської ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня», амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (АЗПСМ) с. Краковець, вул. Шухевича, 1 (2 км від митного переходу)

КНП Яворівської міської ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня», АЗПСМ, с. Наконечне 1, вул. Лозинського, 13 (10 км від митного переходу)

Пункт пропуску «Шегині»

КНП «ЦПМСД Мостиської міської ради Львівської області» АЗПСМ смт. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 111 (10 км від митного переходу)

КНП «Шегинівський ЦПМСД» Шегинівської СР АЗПСМ, с. Волиця (10 км від митного переходу)

Пункт пропуску «Грушів»

КНП Яворівської міської ради Львівської області «Немирівська міська лікарня», смт. Немирів, вул. Ів. Франка, 14 (3 км до митного переходу)

Пункт пропуску «Смільниця»

КНП Добромильської міської ради «Добромильська районна лікарня» АЗПСМ, с. Старява (6 км до митного переходу)

КНП Добромильської міської ради «Добромильська районна лікарня» АЗПСМ, м. Хирів, вул. Івасюка, 7 (12 км до митного переходу)

Пункт пропуску «Угринів»

КНП «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Червоноградського району Львівської області АЗПСМ, с. Савчин (15 км до митного переходу)

КНП «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Червоноградського району Львівської області АЗПСМ, с. Варяж (18 км до митного переходу)

Пункт пропуску «Рава-Руська»

КНП «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області Поліклініка, м. Рава Руська, вул. Грушевського, 42 (7 км до митного переходу)

Для людей, які тимчасово змінили місце проживання, в аптеках продовжує працювати програма "Доступні ліки".

"Все лікарські препарати за рецептом людина може отримати в будь-якій аптеці безплатно або, якщо препарат перевищує визначену державою ціну, то за невелику доплату. На інсуліни ми зняли будь-яку доплату, і вони є безплатними в усіх аптеках, які беруть участь у програмі "Доступні ліки", – пояснив Ляшко.