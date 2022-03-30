У Чернігові мародери "обчистили" розбомблений стадіон "Десни"

Невідомі вкрали телевізори і різну техніку.

У Чернігові мародери обікрали домашню арену "Десни", яку напередодні розбомбили російські окупанти.

Після обстрілу арена перетворилася на руїни, однак всередині залишалося чимало техніки. Мародери скористалися ситуацією, поцупивши телевізори, реабілітаційні апарати та інші речі, повідомили у ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

На відео потрапив і кабінет головного тренера Десни Олександра Рябоконя – з вікна можна помітити вирву від снаряду глибиною 3-4 метри.

Нагадаємо, що у Харкові патрульні затримали трьох чоловіків, які, ймовірно, обкрадали залишені мешканцями квартири.

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