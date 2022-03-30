В Чернигове мародеры "обчистили" разбомбленный стадион "Десны"

Неизвестные украли телевизоры и разную технику.

В Чернигове мародеры обворовали домашнюю арену "Десны", которую накануне разбомбили российские оккупанты.

После обстрела арена превратилась в руины, однако внутри оставалось немало техники. Мародеры воспользовались ситуацией, утащив телевизоры, реабилитационные аппараты и другие вещи, сообщили в эфире YouTube-канала Бомбардир.

На видео попал и кабинет главного тренера Десны Александра Рябоконя – из окна можно заметить воронку от снаряда глубиной 3-4 метра.

Напомним, что в Харькове патрульные задержали троих мужчин, которые, вероятно, обворовывали оставленные жильцами квартиры.

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