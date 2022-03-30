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Гуманитарными коридорами в Запорожье эвакуировались 1530 человек

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Гуманитарными коридорами в Запорожье эвакуировались 1530 человек

Getty Images

Оккупанты блокируют автобусы для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью.

Согласованными тремя гуманитарными коридорами 30 марта на собственном транспорте в Запорожье доехали 1530 человек. Из них 812 – из Мариуполя.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Кроме того, в Запорожье эвакуировались 718 жителей городов области: Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Пологов, Орехового, Гуляйполя и Васильевки.

Верещук отметила, что, несмотря на договоренности с Россией, ее оккупационные войска продолжили практику блокировки автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в Васильевке.

"Мы продолжаем принимать все возможные меры, чтобы гуманитарные колонны пропустили завтра утром", — добавила вице-премьер.

Напомним, в Украине создали чатбот для организации эвакуации населения. Посредством бота возможно предоставление гуманитарной помощи в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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