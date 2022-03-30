Под Киевом сеют хлеб под взрывы и пожары - глава КОВА

Под Киевом сеют хлеб под взрывы и пожары - глава КОВА

Аграрии усердно работают для обеспечения надежного тыла защитникам Украины.

В Киевской области в разгаре весенне-полевые работы. В хозяйствах области, несмотря на сверхсложные условия, стартовала посевная кампания 2022 года.

Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. По его словам, "сеять хлеб приходится под взрывы и пожары".

"Еще никогда, во времена независимости Украины, нам не приходилось сеять хлеб под взрывы и пожары. Но аграрии понимают важность надежного тыла для защитников родины. Поэтому считают свою работу - вторым фронтом в борьбе нашего народа за свободу. Сегодня сам убедился в этом. Пообщался с людьми. Настроение у всех боевое и бодрое. Аграрии заверили - хлеб будет.

Сегодня начали сеять в хозяйствах Белоцерковского, Фастовского, Бориспольского, Броварского и Обуховского районах, такие важные для обеспечения продовольствия области культуры, как яровая пшеница, яровой ячмень.

Есть трудности с наличием минеральных удобрений и горючего. Банки уже приступили к кредитованию аграриев", - цитирует Павлюка официальный Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации.

фото — t.me/kyivoda

фото — t.me/kyivoda

фото — t.me/kyivoda

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