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В Днепре российские оккупанты совершили ракетный удар

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В Днепре российские оккупанты совершили ракетный удар

Национальная полиция Украины

Об уровне поражения и пострадавших пока ничего неизвестно.

В Днепре российские оккупанты нанесли ракетный удар. Инцидент произошел около 20:00.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Днепра Борис Филатов.

“Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание где и куда. Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями “Был взрыв” не перегружаем. Ждем официального сообщения от Военной Администрации. Больше без комментариев. РоZZия - гори в аду”, - написал Борис Филатов.

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