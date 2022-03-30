В Днепре российские оккупанты совершили ракетный удар

Об уровне поражения и пострадавших пока ничего неизвестно.
В Днепре российские оккупанты нанесли ракетный удар. Инцидент произошел около 20:00.
Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Днепра Борис Филатов.
“Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание где и куда. Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями “Был взрыв” не перегружаем. Ждем официального сообщения от Военной Администрации. Больше без комментариев. РоZZия - гори в аду”, - написал Борис Филатов.
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