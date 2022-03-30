У Дніпрі російські окупанти здійснили ракетний удар

Про рівень поразки та постраждалих поки що нічого невідомо.

У Дніпрі російські окупанти завдали ракетного удару. Інцидент стався близько 20:00.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

“Схоже на ракетний удар. Вже є розуміння, де й куди. Фото не постимо. Телефони держорганів із безглуздими повідомленнями "Був вибух" не перевантажуємо. Чекаємо на офіційне повідомлення від Військової Адміністрації. Більше без коментарів. РоZZія - гори в пеклі”, - написав Борис Філатов.

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