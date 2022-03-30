Під Києвом сіють хліб під вибухи та пожежі - голова КОВА

Під Києвом сіють хліб під вибухи та пожежі - голова КОВА

Аграрії старанно працюють для забезпечення надійного тилу захисникам України.

На Київщині у розпалі весняно-польові роботи. В господарствах області, незважаючи на надскладні умови, стартувала посівна кампанія 2022 року.

Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. За його словами "сіяти хліб доводиться під вибухи та пожежі".

"Ще ніколи, за часів незалежності України, нам не доводилося сіяти хліб під вибухи та пожежі. Та аграрії розуміють важливість надійного тилу для захисників батьківщини. Тому вважають свою роботу - другим фронтом у боротьбі нашого народу за свободу. Сьогодні сам переконався у цьому. Поспілкувався з людьми. Настрій у всіх бойовий та бадьорий. Аграрії запевнили - хліб буде.

На сьогодні почали сіяти у господарствах Білоцерківського, Фастівського, Бориспільського, Броварського та Обухівського районах, такі важливі для забезпечення продовольства області культури, як яра пшениця, ярий ячмінь.

Є труднощі із наявністю мінеральних добрив та пального. Банки вже розпочали кредитування аграріїв", - цитує Павлюка офіційний Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації.

фото - t.me/kyivoda

фото - t.me/kyivoda

фото - t.me/kyivoda

Читайте також:

Абсурдний підсумок Стамбула: Україна вела перемовини про перемогу чи капітуляцію

У Дніпрі російські окупанти здійснили ракетний удар

Росія знову вдарила по Мар’їнці фосфорними бомбами: виник з десяток пожеж (фото)