Указ набирає чинності від дня його оприлюднення.
Президент України Володимир Зеленський створив у Донецькій області вісім військових адміністрацій. Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.
Згідно з документом, Президент створив:
- Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району.
- Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району.
- Мар'янську міську військову адміністрацію Покровського району.
- Очеретинську міську військову адміністрацію Покровського району.
- Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району.
- Слов'янську міську військову адміністрацію Краматорського району.
- Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району.
У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень, зазначається у документі.
Також утворено Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району.
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