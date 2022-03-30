Зеленський створив у Донецькій області вісім військових адміністрацій

Зеленський створив у Донецькій області вісім військових адміністрацій

Указ набирає чинності від дня його оприлюднення.

Президент України Володимир Зеленський створив у Донецькій області вісім військових адміністрацій. Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент створив:

Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району.

Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району.

Мар'янську міську військову адміністрацію Покровського району.

Очеретинську міську військову адміністрацію Покровського району.

Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району.

Слов'янську міську військову адміністрацію Краматорського району.

Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району.

У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень, зазначається у документі.

Також утворено Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району.

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