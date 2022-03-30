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Зеленський створив у Донецькій області вісім військових адміністрацій

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Зеленський створив у Донецькій області вісім військових адміністрацій

Указ набирає чинності від дня його оприлюднення.

Президент України Володимир Зеленський створив у Донецькій області вісім військових адміністрацій. Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент створив:

  • Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району.
  • Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району.
  • Мар'янську міську військову адміністрацію Покровського району.
  • Очеретинську міську військову адміністрацію Покровського району.
  • Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району.
  • Слов'янську міську військову адміністрацію Краматорського району.
  • Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району.

У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень, зазначається у документі.

Також утворено Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району.

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