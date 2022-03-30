Зеленский создал в Донецкой области восемь военных администраций

Зеленский создал в Донецкой области восемь военных администраций

Указ вступает в силу со дня его оглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский создал в Донецкой области восемь военных администраций. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Согласно документу, президент создал :

Авдеевскую городскую военную администрацию Покровского района.

Угледарскую городскую военную администрацию Волновахского района.

Марьинскую городскую военную администрацию Покровского района.

Очеретинскую городскую военную администрацию Покровского района.

Светлодарскую городскую военную администрацию Бахмутского района.

Славянскую городскую военную администрацию Краматорского района.

Торецкую городскую военную администрацию Бахмутского района.

В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий, отмечается в документе.

Также создана Дружковская городская военная администрация Краматорского района.

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