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Зеленский создал в Донецкой области восемь военных администраций

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Зеленский создал в Донецкой области восемь военных администраций

Указ вступает в силу со дня его оглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский создал в Донецкой области восемь военных администраций. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Согласно документу, президент создал :

  • Авдеевскую городскую военную администрацию Покровского района.
  • Угледарскую городскую военную администрацию Волновахского района.
  • Марьинскую городскую военную администрацию Покровского района.
  • Очеретинскую городскую военную администрацию Покровского района.
  • Светлодарскую городскую военную администрацию Бахмутского района.
  • Славянскую городскую военную администрацию Краматорского района.
  • Торецкую городскую военную администрацию Бахмутского района.

В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий, отмечается в документе.

Также создана Дружковская городская военная администрация Краматорского района.

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