Указ вступает в силу со дня его оглашения.
Президент Украины Владимир Зеленский создал в Донецкой области восемь военных администраций. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.
Согласно документу, президент создал :
- Авдеевскую городскую военную администрацию Покровского района.
- Угледарскую городскую военную администрацию Волновахского района.
- Марьинскую городскую военную администрацию Покровского района.
- Очеретинскую городскую военную администрацию Покровского района.
- Светлодарскую городскую военную администрацию Бахмутского района.
- Славянскую городскую военную администрацию Краматорского района.
- Торецкую городскую военную администрацию Бахмутского района.
В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий, отмечается в документе.
Также создана Дружковская городская военная администрация Краматорского района.
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