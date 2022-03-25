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Вже в 11 регіонах України стартувала посівна

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Вже в 11 регіонах України стартувала посівна

УНІАН

Уряд прийняв рішення про доступ аграріїв до безвідсоткових фінансів та вживає заходів для зниження цін на паливо.

Вже в 11 регіонах України стартувала посівна.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні 25 березня.

"У минулому році в цей самий час вона (посівна - ред.) ще не починалась. І ми безмежно вдячні нашим аграріям і всім, хто сьогодні працює в полі, аби забезпечити країну продовольством", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що зі свого боку уряд прийняв рішення про доступ аграріїв до безвідсоткових фінансів та вживає заходів для зниження цін на паливо.

Нагадаємо, Одещина розпочала весняно-польові роботи, щоб в Україні був хліб і до хліба.

На Кіровоградщині також почали посівну: засіяли першу тисячу гектарів.

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