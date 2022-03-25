Уже в 11 регионах Украины стартовала посевная

Правительство приняло решение о доступе аграриев к беспроцентным финансам и принимает меры по снижению цен на топливо.

Уже в 11-ти регионах Украины стартовала посевная.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в обращении 25 марта.

Также читайте Новым министром аграрной политики вместо Романа Лещенко предложат Николая Сольского

"В прошлом году в это же время она (посевная – ред.) еще не начиналась. И мы безгранично благодарны нашим аграриям и всем, кто сегодня работает в поле, чтобы обеспечить страну продовольствием", — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что со своей стороны правительство приняло решение о доступе аграриев к беспроцентным финансам и принимает меры для снижения цен на топливо.

Напомним, Одесская область приступила к весенне-полевым работам, чтобы в Украине был хлеб и к хлебу.

В Кировоградской области также начали посевную: засеяли первую тысячу гектаров.

Читайте также: