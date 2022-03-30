В Україні стартувала програма допомоги внутрішнім переселенцям: хто та як може отримати

В Україні стартувала програма допомоги внутрішнім переселенцям: хто та як може отримати

Розмір допомоги становить 2220 грн на людину.

Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні розпочало втілювати програму з надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Наразі програма стартувала лише на Закарпатті, але в перспективі й інші регіони.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час свого відеозвернення 30 березня.

За її даними, розмір допомоги – 2220 грн на людину.

Грошову допомогу надаватимуть найвразливішим групам серед переміщених осіб:

вагітним та матерям, що самостійно виховують дітей,

сім’ям із двома і більше дітьми,

родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю,

людям похилого віку.

Списки цих категорій опрацьовуватиме Департамент соцзахисту населення Закарпатської ОВА та соціальні працівники тергромад.

Для отримання допомоги працює такий алгоритм:

Треба зареєструватися як внутрішньо переміщена особа у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.

У разі якщо людина підпадає під визначені критерії вразливості, вона отримує відповідну допомогу.

Нагадаємо, 29 березня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд запустив програму допомоги українцям, які стали вимушеними переселенцями через війну та розповів подробиці.

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