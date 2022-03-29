Уряд запустив програму допомоги вимушеним переселенцям - Шмигаль

Держава буде виплачувати кошти українцям, які були змушені покинути свій дім.

Уряд запустив програму домогоги українцям, які стали вимушеними переселенцями через війну з російськими окупаційними військами.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на першому від початку війни засіданні Кабінета міністрів.

"Програма "Ти вдома", або допомога вимушеним переселенцям. Три ключові пункти програми: житло, робота, гроші. Зробили 500 тисяч місць для тимчасового розміщення людей. Тим родинам, які приймають переселенців, будемо допомагати з оплатою комунальних послуг. Взяли до себе родину із трьох людей — отримаєте 1350 грн на оплату комунальних послуг, тобто по 450 грн за кожного, кого прихистили.

Окремо держава буде виплачувати щомісяця вимушеним переселенцям по 2 тисячі грн для дорослих і по 3 тисячі грн для дітей або для осіб з інвалідністю. Бізнесу, який бере на роботу переселенця, заплатимо 6,5 тисяч грн як часткову компенсацію зарплати для цієї людини", - зазначив голова уряду.