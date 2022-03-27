Допомога переселенцям 2022: як внутрішньо переміщеним особам отримати кошти

Внутрішньо переміщеним особам, які через війну Росії проти України були змушені покинути свої домівки, передбачена допомога на проживання від держави. ТСН.ua розповідає як її отримати.

Як повідомляють на Урядовому порталі, люди, які були змушені покинути свої домівки через вторгнення Росії до України та переїхати в західні регіони, можуть отримати допомогу на проживання. На яку суму можна розраховувати?

На кожну дитину чи людину з інвалідністю - 3000 гривні. На кожну іншу людину - 2000 гривні.

Хто може отримати допомогу на проживання

Також читайте В "Дії" тепер є нова послуга для безробітних

Без додаткового звернення (тобто автоматично) допомога переселенцям 2022 року буде зарахована:

внутрішньо переміщеним особам з АР Крим, міста Севастополь, а також з тих територій, де ведуться активні бойові дії ( перелік затверджений в КМУ );

); внутрішньо переміщеним особам, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу переселенцям (згідно з постановою Кабінету міністрів України).

Що робити, щоб отримати допомогу на проживання 2022 року?

Для цього необхідно дотримуватися наступної інструкції:

Стати на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО): подати заяву особисто до органу соціального захисту населення, ЦНАПу чи уповноваженої особи в громаді в місці тимчасового перебування.

Отримати довідку про те, що вас поставлено на облік ВПО.

Подати заяву, щоб отримати допомогу на проживання особисто до органу соціального захисту населення, уповноваженої особи в громаді чи ЦНАПу в місці тимчасового перебування.

Отримати виплату на попередньо вказаний в заяві банківський рахунок.

Допомога переселенцям 2022: як здійснюється виплата коштів?

Щомісяця, починаючи з місяця звернення, на ваш банківський рахунок буде приходити допомога на проживання. Тим, хто подасть заяву до 14 квітня, також зарахують виплати за березень 2022 року. Виплати будуть тривати весь період діє воєнного стану + 1 місяць після його завершення.

Допомога переселенцям 2022 року не буде включена до сукупного доходу сім'ї. Тобто всі інші види соціальних допомог, які ви отримували раніше, будуть виплачуватися також. Допомога на проживання не оподатковується.