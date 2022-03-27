Масштаби примусового переміщення співставні депортації, яку проводив Гітлер: окупанти масово вивозять населення України

Тільки за минулу добу з Донбасу вивезено понад 19,6 тисяч мирних жителів.

Загарбники Росії проводять масову депортацію населення окупованих територій України, як це робив Гітлер під час Другої світової війни. Лише з Херсонської області вже вивезено 90 тисяч громадян України, Молдови та РФ.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Як зазначає Денісова, підставами для переміщення людей загарбники називають нібито "звернення посольств та заявки, подані у військову комендатуру Херсона".

"Тільки за минулу добу з тимчасово непідконтрольних територій України в Донецькій та Луганській областях вивезено понад 19,6 тисяч мирних жителів, з них 3 300 дітей. Про це повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев", - написала омбудсменка.

Загалом, за даними Денісової, Росія повідомляє про вивезення 439 420 мирних жителя "з небезпечних районів України", з яких 91 673 – діти, з Маріуполя "від свавілля, влаштованого націоналістами" переміщено 98 081 особу, у тому числі за минулу добу 4 183 особи.

"Масштаби примусового переміщення співставні лише з депортацією, що проводилася Гітлером у ІІ Світову війну. Країна-окупант цинічно та грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - зауважила Денісова.

Українська омбужсменка звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для сприяння у поверненні незаконно вивезених до РФ українців та відкриття безпечних гуманітарних коридорів з регіонів ведення бойових дій.

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