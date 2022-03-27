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У Харкові в укритті жінка народила дівчинку

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У Харкові в укритті жінка народила дівчинку

pixabay.com

Пологи допомагали приймати медики.

Сьогодні, 27 березня, в підвалі на Салтівці (Харків) народилася дівчинка. Пологи допомагали приймати медики швидкої.

Про це повідомили в обласному Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

"О 06:30 у підвалі будинку на Салтівці, завдяки допомозі бригади у складі фельдшера Ірини Сумцової, медсестри Алли Сорокотяги та водія Олексія Корастильова, 28-річна харків‘янка народила чудову, здорову дівчинку вагою 2400 г, ростом 50 см", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у  Херсоні в пологовому будинку, облаштованому у бомбосховищі, народилися два хлопчики.  В київському метро також народилася дівчинка. Дитину назвали Мія.

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