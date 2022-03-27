У Харкові в укритті жінка народила дівчинку

Пологи допомагали приймати медики.
Сьогодні, 27 березня, в підвалі на Салтівці (Харків) народилася дівчинка. Пологи допомагали приймати медики швидкої.
Про це повідомили в обласному Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф.
"О 06:30 у підвалі будинку на Салтівці, завдяки допомозі бригади у складі фельдшера Ірини Сумцової, медсестри Алли Сорокотяги та водія Олексія Корастильова, 28-річна харків‘янка народила чудову, здорову дівчинку вагою 2400 г, ростом 50 см", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Херсоні в пологовому будинку, облаштованому у бомбосховищі, народилися два хлопчики. В київському метро також народилася дівчинка. Дитину назвали Мія.
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