У Харкові в укритті жінка народила дівчинку

У Харкові в укритті жінка народила дівчинку

Пологи допомагали приймати медики.

Сьогодні, 27 березня, в підвалі на Салтівці (Харків) народилася дівчинка. Пологи допомагали приймати медики швидкої.

Про це повідомили в обласному Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

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"О 06:30 у підвалі будинку на Салтівці, завдяки допомозі бригади у складі фельдшера Ірини Сумцової, медсестри Алли Сорокотяги та водія Олексія Корастильова, 28-річна харків‘янка народила чудову, здорову дівчинку вагою 2400 г, ростом 50 см", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні в пологовому будинку, облаштованому у бомбосховищі, народилися два хлопчики. В київському метро також народилася дівчинка. Дитину назвали Мія.

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