Частина, у якій служить Дмитро Дікусар, потрапила під обстріли російських окупантів

На щастя, з хореографом все гаразд.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну хореограф, учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар записався до лав ЗСУ.

Днями його частина потрапила під обстріли і понесла багато втрат. У прямому ефірі спільного марафону Дікусар розповів про свою службу та про те, як потрапив під обстріл:

"Ворог намагається нас зламати морально, нас налякати. Все, що він має, більше злоби з нашого боку до нього і більше рішучості всіх хлопців. Не жалкувати нікого з них. Бо вони не є люди для нас", - сказав Дмитро.

instagram.com/dikusar_dmitriy

Спочатку він був на навчанні, і саме тоді, за словами Дікусара, стався обстріл:

"Зараз вже не зовсім на навчанні, але не можу казати де я. Ми пережили цей авіаудар, бо він був дуже несподіваний. Це було буквально перші декілька днів, ніхто не був готовий. Але всі спрацювали дуже злагоджено, бо знають куди прийшли, чого прийшли і навіщо. Наш бойовий дух дуже високий і ми робимо все, що можемо все що в наших силах. Я хочу, щоб всі українці знали, що ми разом, всі перед Богом рівні, всі будемо битися до останнього москаля", - сказав Дікусар.

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