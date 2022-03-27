Де ховатися під час війни: у випадку вуличних боїв, мінометного обстрілу чи авіаційного бомбардування

Де ховатися під час війни: у випадку вуличних боїв, мінометного обстрілу чи авіаційного бомбардування

Речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко розповіла про найкращі місця для укриттям на час повітряної тривоги у багатоповерхових та приватних житлових будинках.

Також вона розповіла, де небезпечно ховатися під час війни.

Якщо проживаєте у багатоповерхових цегляних будинках і поруч немає бомбосховища

Найкраще місце для укриття є підвальні приміщення та підземні паркінги. Небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, є ризик обвалу.

"У будь-якому випадку краще перейти до укриття. Але є випадки, коли немає такої можливості. Тоді спрацьовує "правило двох стін". Можна сховатися у коридорі", − каже Світлана Рибалко.

Мешканцям приватних житлових будинків

Під час повітряної тривоги необхідно спуститися у погріб, додає речниця.

Небезпечно ховатися біля автомобільної техніки та автозаправних станцій. Є загроза вибуху.

Із собою до укриття необхідно взяти заздалегідь зібрану "тривожну валізу".

"Це документи, їжа, ліки, які людина приймає, ліхтарик чи свічка на випадок, якщо не стане світла, мобільний телефон та обов’язково вода", − каже речниця рятувальників.

Також важливо перед виходом з квартири чи будинку вимкнути газ, водо- та електропостачання, щільно зачинити вікна. В укритті необхідно перебувати до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

"Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на вулиці, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Захистити можуть траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку та канави", − говорить Світлана Рибалко.

Крім того, обов’язково потрібно закрити долонями вуха і відкрити рот. Це врятує від контузії.

У випадку вуличних боїв треба сховатися вглиб квартири чи будинку і в жодному разі не підходити до вікон, каже Світлана Рибалко.

Під час бойових дій цивільному населенню заборонено

підходити до вікон, якщо почуєте постріли;

спостерігати за бойовими діями;

стояти чи перебігати під обстрілом;

конфліктувати з озброєними людьми;

носити військовий одяг;

демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;

підбирати покинуті зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, пожежа, яку спричинив вибух фосфорної бомби, зазвичай масштабна, її важко ліквідувати.

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Пожежа, яку спричинив вибух фосфорної бомби, зазвичай масштабна, її важко ліквідувати.