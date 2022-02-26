Народжені під обстрілами: в Україні в укриттях з'являються малюки

Лише напередодні стало відомо про трьох новонароджених.

Життя не припиняється навіть під обстрілами: діти на світ з'являються не лише у пологових, а й у бомбосховищах та підвалах.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У Херсоні в пологовому будинку, облаштованому у бомбосховищі, народилися два хлопчики.

"Два нових життя, які у своєму генетичному коді вже мають Війну. Ми і вони ніколи не забудемо, і ніколи не пробачимо", – сказав міністр.

У п'ятницю, 25 лютого, в київському метро також народилася дівчинка. Дитину назвали Мія.

life.pravda.com.ua

"Мія народилася в притулку цієї ночі в стресовому середовищі – бомбардуванні Києва. Її мама щаслива після цих важких пологів", – пише активістка та екозахисниця Ганна Гопко.

life.pravda.com.ua

Як повідомлялося, Дніпро став об'єктом ракетних ударів після вторгнення до України військ Російської Федерації: у підвалі лікарні організували імпровізоване бомбосховище. До підвалу перемістили близько десяти немовлят, які перебували у відділенні для новонароджених.