У ньому зібрана карта укриттів, інструкція дій під час обстрілів тощо.

Столичний застосунок Київ Цифровий перейшов у режим інформування.

Щоб отримувати важливі повідомлення про ситуацію в Києві, увімкніть сповіщення в налаштуваннях застосунку.

Також у ньому зібрана карта укриттів, інструкція дій під час обстрілів тощо.

Зазначимо:

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