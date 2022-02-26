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Застосунок "Київ Цифровий" перейшов у режим інформування

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У ньому зібрана карта укриттів, інструкція дій під час обстрілів тощо. 

Столичний застосунок Київ Цифровий перейшов у режим інформування.

Щоб отримувати важливі повідомлення про ситуацію в Києві, увімкніть сповіщення в налаштуваннях застосунку.

Також у ньому зібрана карта укриттів, інструкція дій під час обстрілів тощо. 

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