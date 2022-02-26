У Полтаві територіальна оборона знищила 4 російських дрони

26 лютого вже третю добу в Україні тривають бої з російськими окупантами.

У Полтаві територіальна оборона знищила 4 дрони російських військ.

Про це у своєму Facebook написав Полтавський міський голова Олександр Мамай.

"Шановні полтавці! Спокійно! Тільки, що ви чули вибухи, це наша територіальна оборона збила 4 дрони. Дякую за розуміння! Тримаймося! Слідкуйте за новинами", - написав він.

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