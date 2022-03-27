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Арахамія повідомив, коли і де відбудеться наступний живий раунд перемовин між Росією та Україною

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Арахамія повідомив, коли і де відбудеться наступний живий раунд перемовин між Росією та Україною

Associated Press

Відбудеться наступний раунд 28-30 березня.

Наступний раунд переговорів України та Росії щодо припинення війни проведуть у Туреччині, який триватиме три дні.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" та представник української делегації Давид Арахамія.

"Сьогодні на черговому раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня" – повідомив Арахамія.

Більше деталей повідомлять пізніше.

Тим часом у Кремлі заявляє, що переговори в Туреччині відбудуться 29-30 березня. Про це повідомив голова переговорної групи РФ Володимир Мединський.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що переговори з РФ щодо припинення війни йдуть важко і поки що цей процес не такий, як би хотілося Україні. В ОПУ наголосили, що українська сторона дотримується принципових позицій у перемовинах. Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ із території України, територіальна цілісність і суверенітет України.

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