Виплати, відпустки і пенсії: які пільги передбачені для мобілізованих військовослужбовців

Виплати, відпустки і пенсії: які пільги передбачені для мобілізованих військовослужбовців

В умовах військового стану мобілізованим виплачуватимуть додатково 30 тис. грн, а тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн.

Мобілізовані громадяни користуються усіма правами та пільгами військовослужбовців ЗСУ згідно із ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Так, для всіх війстковослужбовців передбачене матеріальне та грошове забезпечення. Зокрема, в умовах воєнного стану військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міністерства оборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового й начальницького складу ДСНС та поліцейським виплачується додаткова винагорода розміром 30 000 грн на місяць.

Водночас військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях передбачено виплати у розмірі 100 тис. грн на місяць.

Крім того, мобілізовані мають право на відпустку:

за сімейними обставинами (при цьому, якщо відпустка триватиме не більш як 10 календарних днів, всі виплати зберігаються);

за станом здоров’я у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення.

Мобілізовані мають право на медичну допомогу у військових госпіталях коштом Міністерства оборони України.

Слід також зазначити, що за військовослужбовцями зберігається місце роботи, посада та середня заробітна плата на попередньому місці роботи. Крім того, для мобілізованих ФОПів нарахування податків і зборів не здійснюється.

Час перебування на військовій службі буде також зараховуватися до стажу роботи та стажу державної служби.

Щодо військової пенсії: особи, яких призвали на військову службу під час мобілізації будуть продовжувати отримувати військову пенсію.

Для осіб, які мають кредити і пішли воювати за Україну, не будуть нараховуватися штрафні санкції і пеня за несплату.

У Міноборони також зазначають, що сім’ям загиблих виплачуватимуть одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України обмежив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" до 31 березня.

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