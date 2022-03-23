В "Дії" тепер є нова послуга для безробітних

В "Дії" тепер є нова послуга для безробітних

В "Дії" тепер є нова послуга для безробітних

Кабінетом міністрів України була затверджена постанова, згідно з якою можна використовувати застосунок "Дія", щоб подати заяву на статус безробітного онлайн. Крім цього будуть доступні і інші послуги. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

21 березня 2022 року в Міністерстві економіки повідомили, що українці можуть подати заяву онлайн на порталі "Дія" для:

отримання статусу безробітного

призначення грошової допомоги

припинення реєстрації.

Допомогу з безробіття будуть виплачувати після реєстрації. Це допоможе значно спростити процедуру під час війни та охопити якомога більшу кількість безробітних українців. Раніше для цього потрібно було реєструватися безпосередньо в центрі зайнятості.

За словами Ігора Дядюри, заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку України: "Війна призвела до закриття низки підприємств та зупинки роботи бізнесів. Це спровокувало хвилю безробіття, яка посилилася масовим переміщенням людей в західні регіони держави. Тому одне з пріоритетних завдань — забезпечення роботою усіх, хто хоче працювати".

Саме тому в західних регіонах країни центри зайнятості продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якомога швидше опрацювати всі звернення від людей та запропонувати всім різні варіанти працевлаштування.

Там, де центри забезпечення наразі не працюють та не можеть забезпечити допомогу, кошти будуть нараховуватися "Ощадбанком". Допомога по безробіттю буде зараховуватися на банківський рахунок отримувача або перераховуватися за допомогою міжнародної платіжної системи MY TRANSFER.

Зверніть увагу, під час воєнного стану всі непрацевлаштовані українці повинні брати участь в суспільно-корисних роботах на вимогу органів місцевого самоврядування чи військового командування. У випадку відмови постанова уряду передбачає припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості.

Як стати на біржу онлайн через "Дію"?

Для подання заяви потрібен електронний підпис:

Заходите на сайт "Дія", реєструєтесь чи входите в свій кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Перевіряєте коретність всіх даних, які є в вашому профілі, актуалізуєте їх при необхідності. Заповнюєте анкету, відповідаючи на всі запитання. Обираєте зручний для вас центр зайнятості (не залежить від зареєстрованого місця проживання). Вводите номер соціального рахунку та обираєте періодичність виплат (якщо немає номеру соціального рахунку, цей етап можна пропустити). Завантажуєте всі необхідні документи. Перевіряєте дані та підписуєте їх за допомогою КЕП. Чекаєте відповіді з центру зайнятості.

Що робити, якщо немає електронного підпису?

Отримати КЕП можна в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів, а також в особистому кабінеті "Приват24". Радимо зберігати ключ до електронного підпису на знімному носії, наприклад, флешці.