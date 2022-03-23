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В "Дії" теперь есть новая услуга для безработных

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В "Дії" теперь есть новая услуга для безработных

В "Действии" теперь есть новая услуга для безработных

Кабинетом министров Украины было утверждено постановление, согласно которому можно использовать приложение "Дія", чтобы подать заявление на статус безработного онлайн. Кроме этого, будут доступны и другие услуги. Какие именно – читайте в материале ТСН.ua.

21 марта 2022 года в Министерстве экономики сообщили, что украинцы могут подать заявление онлайн на портале "Дія" для:

  • получение статуса безработного
  • назначение денежной помощи
  • прекращение регистрации.

Пособие по безработице будет выплачиваться после регистрации. Это поможет значительно упростить процедуру во время войны и охватить как можно больше безработных украинцев. Раньше для этого нужно было регистрироваться непосредственно в центре занятости.

По словам Игоря Дядюры, заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития Украины: " Война привела к закрытию ряда предприятий и остановке работы бизнесов. Это спровоцировало волну безработицы, усилившуюся массовым перемещением людей в западные регионы государства. Поэтому одна из приоритетных задач — обеспечение работой всех, кто хочет работать ”.

Именно поэтому в западных регионах страны центры занятости продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее проработать все обращения от людей и предложить разные варианты трудоустройства.

Там, где центры обеспечения пока не работают и не могут обеспечить помощь, средства будут начисляться "Ощадбанком". Пособие по безработице будет засчитываться на банковский счет получателя или перечисляться с помощью международной платежной системы MY TRANSFER.

Обратите внимание, что во время военного положения все нетрудоустроенные украинцы должны участвовать в общественно-полезных работах по требованию органов местного самоуправления или военного командования. В случае отказа, постановление правительства предусматривает прекращение регистрации безработного в центре занятости.

Как встать на биржу онлайн через "Дія"?

Для подачи заявления требуется электронная подпись :

  1. Заходите на сайт "Дія", регистрируетесь или входите в свой кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. Проверяете коретность всех данных в вашем профиле, актуализируете их при необходимости.
  3. Заполняете анкету, отвечая на все вопросы.
  4. Выбираете удобный для вас центр занятости (не зависит от зарегистрированного места жительства).
  5. Вводите номер социального счета и выбираете периодичность выплат (если нет номера социального счета, то этот этап можно пропустить).
  6. Загружаете все необходимые документы.
  7. Проверяете данные и подписываете их с помощью КЭП.
  8. Ждите ответа из центра занятости.

Что делать, если нет электронной подписи?

Получить КЭП можно в любом аккредитованном центре сертификации ключей, а также в личном кабинете Приват24. Советуем сохранять ключ к электронной подписи на съемном носителе, например, в флешке.

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