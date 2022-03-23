В "Действии" теперь есть новая услуга для безработных

В "Дії" теперь есть новая услуга для безработных

В "Дії" теперь есть новая услуга для безработных

Кабинетом министров Украины было утверждено постановление, согласно которому можно использовать приложение "Дія", чтобы подать заявление на статус безработного онлайн. Кроме этого, будут доступны и другие услуги. Какие именно – читайте в материале ТСН.ua.

21 марта 2022 года в Министерстве экономики сообщили, что украинцы могут подать заявление онлайн на портале "Дія" для:

получение статуса безработного

назначение денежной помощи

прекращение регистрации.

Пособие по безработице будет выплачиваться после регистрации. Это поможет значительно упростить процедуру во время войны и охватить как можно больше безработных украинцев. Раньше для этого нужно было регистрироваться непосредственно в центре занятости.

По словам Игоря Дядюры, заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития Украины: " Война привела к закрытию ряда предприятий и остановке работы бизнесов. Это спровоцировало волну безработицы, усилившуюся массовым перемещением людей в западные регионы государства. Поэтому одна из приоритетных задач — обеспечение работой всех, кто хочет работать ”.

Именно поэтому в западных регионах страны центры занятости продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее проработать все обращения от людей и предложить разные варианты трудоустройства.

Там, где центры обеспечения пока не работают и не могут обеспечить помощь, средства будут начисляться "Ощадбанком". Пособие по безработице будет засчитываться на банковский счет получателя или перечисляться с помощью международной платежной системы MY TRANSFER.

Обратите внимание, что во время военного положения все нетрудоустроенные украинцы должны участвовать в общественно-полезных работах по требованию органов местного самоуправления или военного командования. В случае отказа, постановление правительства предусматривает прекращение регистрации безработного в центре занятости.

Как встать на биржу онлайн через "Дія"?

Для подачи заявления требуется электронная подпись :

Заходите на сайт "Дія", регистрируетесь или входите в свой кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Проверяете коретность всех данных в вашем профиле, актуализируете их при необходимости. Заполняете анкету, отвечая на все вопросы. Выбираете удобный для вас центр занятости (не зависит от зарегистрированного места жительства). Вводите номер социального счета и выбираете периодичность выплат (если нет номера социального счета, то этот этап можно пропустить). Загружаете все необходимые документы. Проверяете данные и подписываете их с помощью КЭП. Ждите ответа из центра занятости.

Что делать, если нет электронной подписи?

Получить КЭП можно в любом аккредитованном центре сертификации ключей, а также в личном кабинете Приват24. Советуем сохранять ключ к электронной подписи на съемном носителе, например, в флешке.