В "Дії" теперь есть новая услуга для безработных

Кабинетом министров Украины было утверждено постановление, согласно которому можно использовать приложение "Дія", чтобы подать заявление на статус безработного онлайн. Кроме этого, будут доступны и другие услуги. Какие именно – читайте в материале ТСН.ua.
21 марта 2022 года в Министерстве экономики сообщили, что украинцы могут подать заявление онлайн на портале "Дія" для:
- получение статуса безработного
- назначение денежной помощи
- прекращение регистрации.
Пособие по безработице будет выплачиваться после регистрации. Это поможет значительно упростить процедуру во время войны и охватить как можно больше безработных украинцев. Раньше для этого нужно было регистрироваться непосредственно в центре занятости.
По словам Игоря Дядюры, заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития Украины: " Война привела к закрытию ряда предприятий и остановке работы бизнесов. Это спровоцировало волну безработицы, усилившуюся массовым перемещением людей в западные регионы государства. Поэтому одна из приоритетных задач — обеспечение работой всех, кто хочет работать ”.
Именно поэтому в западных регионах страны центры занятости продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее проработать все обращения от людей и предложить разные варианты трудоустройства.
Там, где центры обеспечения пока не работают и не могут обеспечить помощь, средства будут начисляться "Ощадбанком". Пособие по безработице будет засчитываться на банковский счет получателя или перечисляться с помощью международной платежной системы MY TRANSFER.
Обратите внимание, что во время военного положения все нетрудоустроенные украинцы должны участвовать в общественно-полезных работах по требованию органов местного самоуправления или военного командования. В случае отказа, постановление правительства предусматривает прекращение регистрации безработного в центре занятости.
Как встать на биржу онлайн через "Дія"?
Для подачи заявления требуется электронная подпись :
- Заходите на сайт "Дія", регистрируетесь или входите в свой кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Проверяете коретность всех данных в вашем профиле, актуализируете их при необходимости.
- Заполняете анкету, отвечая на все вопросы.
- Выбираете удобный для вас центр занятости (не зависит от зарегистрированного места жительства).
- Вводите номер социального счета и выбираете периодичность выплат (если нет номера социального счета, то этот этап можно пропустить).
- Загружаете все необходимые документы.
- Проверяете данные и подписываете их с помощью КЭП.
- Ждите ответа из центра занятости.
Что делать, если нет электронной подписи?
Получить КЭП можно в любом аккредитованном центре сертификации ключей, а также в личном кабинете Приват24. Советуем сохранять ключ к электронной подписи на съемном носителе, например, в флешке.